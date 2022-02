Cagliari, il centrocampo: Pereiro quello più in forma, c’è anche l’ex Baselli

Il centrocampo della squadra di Mazzarri è composto da un mix di esperienza e di gioventù, utile per cercare la salvezza

Federico De Milano

Il Cagliari, prossimo avversario del Torino, è una squadra in crescita come testimoniato dall'ultimo pareggio ottenuto contro una squadra importante come il Napoli. La formazione sarda con l'avvento di Walter Mazzarri è migliorata e dopo un inizio difficile ha incrementato notevolmente la sua media punti. Quello che arriverà domenica a Torino sarà comunque un Cagliari bisognoso di punti salvezza e per trovarli potrà contare su un centrocampo che si sta facendo trovare pronto.

L'EX DI TURNO - Il reparto di centrocampo del Cagliari può contare su un mix di esperienza e gioventù che può aiutare la squadra a raggiungere una salvezza che sembrava impossibile dopo un pessimo girone d'andata. Il mercato di gennaio ha regalato a mister Mazzarri un suo giocatore dei tempi del Toro come Daniele Baselli. Il centrocampista di Manerbio, arrivato alla soglia dei 30 anni, ha deciso di proseguire la sua carriera in Sardegna e si sta dimostrando fin da subito una risorsa utile alla causa. Mazzarri sta infatti concedendo sempre più minuti a Baselli che dal suo arrivo ha disputato tutte e 3 le partite della sua squadra. Nell'ultimo match, contro il Napoli, l'ex Toro e Atalanta è sceso in campo pure dal primo minuto per la prima volta in stagione in Serie A.

INTERPRETI - Uno degli uomini più in forma di tutta la formazione rossoblù è senza dubbio Gaston Pereiro. Il trequartista uruguaiano dopo un complicato avvio di stagione, legato a doppio filo con quello del resto dei compagni di squadra, sta trovando un ottimo momento di forma nelle ultime gare. Il numero 20 rossoblù ha infatti realizzato ben 4 gol e 2 assist in stagione, tutti condensati nelle ultime 6 partite. Oltre a Pereiro sarà da tenere d'occhio per i giocatori del Torino anche un giovane di qualità come Razvan Marin, per lui già 4 assist in questo campionato. Walter Mazzarri per la gara con il Toro dovrà fare a meno nel suo centrocampo di risorse importanti come Kevin Strootman e Marko Rog causa infortuni. Rimane in dubbio la presenza anche di Nahitan Nandez, cercato nella scorsa sessione di mercato anche dal Torino, che attualmente è alle prese con un problema al ginocchio.