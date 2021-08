Cagliari-Spezia 2-2, Walukiewicz in campo per 63 minuti: per lui un gol divorato

Il difensore polacco, obiettivo di mercato del Torino, ha commesso alcuni errori e non ha disputato una buona partita col suo Cagliari

Il difensore del Cagliari Sebastian Walukiewicz è da diverse settimane un obiettivo di mercato del Torino. Il centrale polacco quest'oggi, durante il match d'esordio in campionato del suo Cagliari contro lo Spezia, è partito in formazione dal primo minuto. Walukiewicz è rimasto sul terreno di gioco per 63 minuti e non ha fornito una bella prestazione. Nel primo tempo al 24' ha sbagliato un gol da pochi passi calciando il pallone alto sopra la traversa della porta dello Spezia. Nel secondo tempo invece il difensore polacco non è sembrato perfetto in occasione del gol del raddoppio della squadra ligure arrivato al 58' per mano di Bastoni.