Calciomercato: Zappacosta all’Atalanta, anche il Napoli su Amrabat

L'ex granata Davide Zappacosta ha scelto di nuovo l'Atalanta per ripartire. Il terzino, vicinissimo alla Fiorentina negli scorsi giorni, è entrato nelle mire della Dea, a cui non ha saputo dire di no. Per Zappacosta si tratta infatti di un terzo ritorno all'Atalanta, squadra con cui aveva già disputato sei mesi in Primavera e una stagione in Serie A nel 2014-2015, al termine della quale era stato prelevato dal Torino. La Viola aveva raggiunto un'intesa con il Chelsea per un prestito da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 10. Decisiva per il sorpasso però la volontà dell'Atalanta di acquisire a titolo definitivo il giocatore con un contratto quadriennale. Zappacosta vestirà la maglia numero 77.