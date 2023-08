Calciomercato Serie A, il tabellone: Azmoun alla Roma, Sepe alla Lazio

CESSIONI:

Sportiello (portiere, Milan), Cittadini (difensore, Monza), Demiral (difensore, Al Ahli), Maehle (centrocampista Wolfsburg), Boga (attaccante, Nizza), Hojlund (attaccante, Manchester United), Maehle (c, Wolfsburg)

BOLOGNA —

ACQUISTI: Beukema (difensore, Az Alkmaar), El Azzouzi (Union Saint-Gilloise), Fabbian (centrocampista, Reggina), Ndoye (attaccante, Basilea), Karlsson (attaccante, Az Alkmaar)

CESSIONI: Bardi (portiere, Reggiana), Kyriakopoulos (difensore, Monza), Kasius (difensore, AZ Alkmaar), Medel (centrocampista, Vasco da Gama), Schouten (centrocampista, Wolfsburg), Soriano (centrocampista, svincolato), Arnautovic (attaccante, Inter), Sansone (attaccante, svincolato), Juwara (attaccante, Vejle BK)

CAGLIARI — ACQUISTI: Scuffet (portiere, Cluj), Augello (difensore, Sampdoria), Prati (centrocampista, Spal), Jankto (centrocampista, Sparta Praga), Sulemana (centrocampista, Verona), Shomurodov (attaccante, Roma) Oristanio (attaccante, Volendam)

CESSIONI: Barreca (difensore, Sampdoria), Prelec (attaccante, WSG Tirol), Millico (attaccante, Ascoli), Lella (centrocampista, Venezia), Altare (difensore, Venezia)

EMPOLI — ACQUISTI: Cancellieri (a, Lazio), Caprile (p, Napoli), Pezzella (d, Parma), Ranocchia (c, Juventus), Maldini (a, Milan), Shpendi (a, Cesena), Grassi (c, Parma), Marin (c, Cagliari), Luperto (d, Napoli) risc., Walukiewicz (d, Cagliari) risc., Caputo (a, Sampdoria) risc., La Mantia (a, Spal) f.p., Gyasi (a, Spezia)

CESSIONI: Parisi (d, Fiorentina), Vicario (p, Tottenham), Asllani (c, Inter), Bajrami (c, Sassuolo), Stulac (c, Palermo), Pjaca (a, Juventus) f.p., Destro (a, svincolato) f.c., Akpa Akpro (c, Lazio) f.p., Cambiaghi (a, Atalanta) f.p., Satriano (a, Inter) f.p., Merola (a, Pescara), Bandinelli (c, Spezia), Rizza (d, Cittadella), Donati (d, Lecco), Degli Innocenti (c, Lecco)

FIORENTINA — ACQUISTI: Beltran (a, River Plate), Christensen (p, Hertha Berlino), Nzola (a, Spezia), Mina (d, Everton) f.c., Parisi (d, Empoli), Arthur (c, Juventus), Infantino (c, Rosario Central), Sabiri (c, Sampdoria) f.p.

CESSIONI: Igor (d, Brighton), Cabral (a, Benfica), Terzic (d, Salisburgo), Cerofolini (p, Frosinone), Krastev (d, Catanzaro), Bianco (c, Reggiana), Maleh (c, Lecce), Zurkowski (c, Spezia), Venuti (d, Lecce) f.c., Saponara (a, Verona) f.c., Rasmussen (d, Brondby), Ferrarini (d, FeralpiSalò), E. Pierozzi (c, Cesena), Distefano (a, Ternana)

FROSINONE — ACQUISTI: Christensen (portiere, Hertha Berlino), Parisi (difensore, Empoli), Mina (difensore, Everton), Sabiri (centrocampista, Sampdoria), Arthur (centrocampista, Juventus), Infantino (c, Rosario Central), Nzola (attaccante, Spezia), Beltran (attaccante, River Plate);

CESSIONI: Sirigu (portiere, svincolato), Cerofolini (portiere, Frosinone), Venuti (difensore, Lecce), Igor (difensore, Brighton), Terzic (difensore, Salisburgo), Rasmussen (difensore, Brondby), Bianco (centrocampista, Reggiana), Saponara (attaccante, Verona), Cabral (attaccante, Benfica)

GENOA — ACQUISTI: Leali (portiere, Ascoli), Sommariva (portiere, Pescara), Martin (difensore, Mainz), De Winter (difensore, Juventus), Malinovskyi (centrocampista, Marsiglia), Thorsby (centrocampista, Union Berlino), Retegui (attaccante, Tigre), Messias (attaccante, Milan)

CESSIONI: Semper (portiere, Como), Vodisek (portiere, Rogasaka), Criscito (difensore, fine carriera), Czyborra (difensore, Pec Zwolle), Sturaro (centrocampista, svincolato), Portanova (centrocampista, Reggiana), Lipani (centrocampista, Sassuolo)

INTER — ACQUISTI: Di Gennaro (portiere, Gubbio), Sommer (portiere, Bayern Monaco), Audero (portiere, Sampdoria), Bisseck (difensore, Aarhus), Carlos Augusto (difensore, Monza), Cuadrado (centrocampista, svincolato), Frattesi (centrocampista (Sassuolo), Thuram (attaccante, Borussia Monchengladbach), Arnautovic (attaccante, Bologna)

CESSIONI: Handanovic (portiere, svincolato), Onana (portiere, Manchester United), Cordaz (portiere, svincolato), Stankovic (portiere, Sampdoria), Skriniar (difensore, PSG), Bellanova (difensore, Torino), Gosens (difensore, Union Berlino), D’Ambrosio (difensore, Monza), Brozovic (centrocampista, Al Nassr), Gagliardini (centrocampista, Monza), Dzeko (a, Fenerbahce), Carboni (attaccante, Monza), Esposito (a, Spezia), Mulattieri (attaccante, Sassuolo)

JUVENTUS —

ACQUISTI: Weah (a, Lille), Milik (a, Marsiglia) risc., Gonzalez (d, Valencia), Cambiaso (d, Bologna) f.p., Lu. Pellegrini (d, Lazio), f.p., McKennie (c, Leeds) f.p., Zakaria (c, Chelsea) f.p., Rovella (c, Monza) f.p., Frabotta (d, Frosinone) f.p., Nicolussi Caviglia (c, Juventus) f.p.

CESSIONI: Rovella (c, Lazio), Ranocchia (c, Empoli), Aké (c, Udinese), Di Maria (a, Benfica) f.c., Cuadrado (d, Inter) f.c., Paredes (c, Psg) f.p., Kulusevski (c, Tottenham), Dragusin (d, Genoa), Di Pardo (d, Cagliari), Barbieri (d, Pisa), Arthur (c, Fiorentina), Ihattaren (c, svincolato) f.c., Gori (p, Monza), De Winter (d, Genoa), Zakaria (c, Monaco), Barrenechea (c, Frosinone), Lu. Pellegrini (d, Lazio)

LAZIO — ACQUISTI: Pellegrini (difensore, Juventus), Rovella (centrocampista (Juventus), Kamada (centrocampista, svincolato), Isaksen (attaccante, Midtjylland), Castellanos (attaccante, Girona)

CESSIONI: Maximiano (portiere, Almeria), Radu (difensore, fine carriera), Milinkovic-Savic (centrocampista, Al Hilal), Romero (attaccante, Milan), Cancellieri (attaccante, Empoli)

LECCE — ACQUISTI: Venuti (difensore, Fiorentina), Smajlovic (difensore, Taby KF), Rafia (centrocampista, Pescara), Ramadani (centrocampista, Aberdeen), Keba (centrocampista, Valenciennes), Almqvist (attaccante, Rostov), Krstovic (attaccante, Dunajska Streda), Faticanti (centrocampista, Roma)

CESSIONI: Tuia (difensore, svincolato), Ceccaroni (difensore, Palermo), Cetin (difensore, Ankaragugu), Umtiti (difensore, Lille), S. Romagnoli (difensore, Frosinone), Pezzella (difensore, Empoli), Cassandro (difensore, Como), M.Hjulmand (centrocampista, Sporting), Ceesay (attaccante, Damac)

MILAN — ACQUISTI: Sportiello (portiere, Atalanta), Pellegrino (difensore, Platense), Loftus-Cheek (centrocampista, Chelsea), Reijnders (centrocampista, AZ Alkmaar), Musah (centrocampista, Valencia), Pulisic (attaccante, Chelsea), Romero (attaccante, Lazio), Okafor (attaccante, Salisburgo), Chukwueze (attaccante, Villarreal)

CESSIONI: Vasquez (portiere, Sheffield Wednesday), Tatarusanu (portiere, Abha), Gabbia (difensore, Villarreal), Tonali (centrocampista, Newcastle), De Ketelaere (centrocampista, Atalanta), Rebic (attaccante, Besiktas)

MONZA — ACQUISTI: Gori (portiere, Perugia), Cittadini (difensore, Atalanta), D’Ambrosio (difensore, Inter), Kyriakopoulos (difensore, Sassuolo), Gagliardini (centrocampista, Inter), Carboni (attaccante, Inter).

CESSIONI: Cragno (portiere, Sassuolo), Marrone (difensore, svincolato), Carlos Augusto (difensore, Inter), Donati (difensore, svincolato), Barberis (centrocampista, svincolato), Ranocchia (centrocampista, Empoli), Valoti (centrocampista, Pisa), Gytkjaer (attaccante, Venezia),

NAPOLI — ACQUISTI: Cajuste (c, Reims), Natan (d, Bragantino), Gollini (p, Atalanta), Simeone (a, Hellas Verona) risc., Raspadori (a, Sassuolo) risc., Zanoli (d, Sampdoria) f.p., Caprile (d, Bari), Cheddira (a, Frosinone)

CESSIONI: Folorunsho (c, Verona), Kim Min-Jae (d, Bayern Monaco), Vergara (c, Reggiana), Petagna (a, Monza) risc., Luperto (d, Empoli) risc., Gollini (p, Atalanta) f.p., Ndombele (c, Tottenham) f.p., Bereszynski (d, Sampdoria) f.p., Caprile (p, Empoli), Obaretin (d, Trento), Cheddira (a, Frosinone)

ROMA — —ACQUISTI: Paredes (c, Psg), Renato Sanches (c, Psg), Kristensen (d, Leeds), Llorente (d, Leeds), Ndicka (d, Eintracht) f.c., Aouar (c, Lione) f.c., Villar (c, Getafe) f.p., Vina (d, Bournemouth) f.p., Solbes (a, Defensa y Justicia), Sarac (c, NK Neretva Metkovic), Azmoun (a, Bayer Leverkusen)

CESSIONI: Vina (d, Sassuolo), Shomurodov (a, Cagliari), Perez (c, Celta Vigo), Volpato (a, Sassuolo), Missori (d, Sassuolo), Kluivert (a, Bournemouth), Tahirovic (c, Ajax), Wijnaldum (c, Psg) f.p., Camara (c, Olympiakos) f.p., Coric (c, svincolato) f.c., Bianda (d, svincolato) f.c., Darboe (c, Lask), Reynolds (d, Westerlo), Cassano (a, Cittadella), Villar (c, Granada), Ibanez (d, Al-Ahli), Matic (c, Rennes)

SALERNITANA — ACQUISTI: Costil (portiere, Lille), Legowski (centrocampista, Pogon Stettino), Stewart (attaccante, Mount Pleasant), Ikwuemesi (attaccante, Celje), Martegani (centrocampista, San Lorenzo)

CESSIONI: Troost-Ekong (difensore, PAOK Salonicco), Vilhena (centrocampista, Panathinaikos), Piatek (attaccante, Basaksehir), Bonazzoli (attaccante, Verona)

SASSUOLO — ACQUISTI: Cragno (portiere, Monza), Pedersen (difensore, Feyenoord), Viti (difensore, Nizza), Vina (difensore, Roma), Missori (difensore, Roma), Boloca (centrocampista, Frosinone), Lipani (centrocampista, Genoa), Racic (centrocampista, Braga), Mulattieri (attaccante, Inter), Volpato (attaccante, Roma)

CESSIONI: Muldur (difensore, Fenerbahce), Rogerio (difensore, Wolfsburg), Romagna (difensore, Reggiana), Marchizza (difensore, Frosinone), Harraoui (centrocampista, Frosinone), Frattesi (centrocampista, Inter)

UDINESE — ACQUISTI: Zemura (difensore, Borunemouth), Kabasele (difensore, Watford), Joao Ferreira (difensore, Watford), Quina (centrocampista, Watford), Zarraga (centrocampista, Athletic), Ake (centrocampista, Juventus) Brenner (attaccante, Cincinnati), Lucca (attaccante, Ajax)

CESSIONI: Becao (difensore, Fenerbahce), Udogie (difensore, Tottenham), Zeegelaar (difensore, svincolato), Buta (difensore, Gil Vicente), Arslan (centrocampista, Melbourne City), Pereyra (centrocampista, svincolato), Nestorovski (attaccante, svincolato)

VERONA — ACQUISTI: Saponara (centrocampista, Fiorentina), Folorunsho (centrocampista, Bari), Serdar (centrocampista, Hertha Berlino), Bonazzoli (attaccante, Salernitana), Mboula (attaccante, Racing Santander)

CESSIONI: Ceccherini (difensore, Karagumruk), Sulemana (centrocampista, Cagliari), Tameze (centrocampista, Torino), Veloso (centrocampista, Pisa), Lasagna (attaccante, Karagumruk)