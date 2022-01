Calciomercato Torino: nuova offerta per Lazetic, ma lo Stella Rossa rifiuta

La situazione del Torino per Marko Lazetic dello Stella Rossa

Come già era stato anticipato prima della sosta natalizia, il Torino, in questa sessione di mercato, è interessato anche a Marko Lazetic dello Stella Rossa. Il Torino aveva già fatto dei passi in avanti verso il giocatore classe 2004: i granata avevano offerto alla società serba tra i 2,5 e i 3,5 milioni di euro, arrivando anche a 5 in caso di bonus. Secondo quanto riportato da mozzartsport.com, il Torino avrebbe presentato una seconda offerta per il giovane attaccante - nipote del Lazetic che giocò in granata - che però sarebbe stata rifiutata dalla società serba, in quanto non era ancora soddisfatta dei requisiti. A riguardo è intervenuto anche il Presidente dello Stella Rossa, Mijailovic: "Ieri è arrivata una nuova offerta da Torino, ma non siamo ancora soddisfatti delle condizioni".