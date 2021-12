Calciomercato Torino, dalla Serbia: “Offerta per Marko Lazetic della Stella Rossa”

Le indiscrezioni di mercato direttamente dallo Serba: ai granata piacerebbe l'attaccante serbo classe 2004

Sul taccuino del Torino per la sessione invernale ci sarebbe Marko Lazetic. Lo riporta il media serbo "Sportski zurnal", rivelando come il club granata avrebbe già presentato un'offerta per il giovane attaccante 17enne in forza alla Stella Rossa. Lazetic era entrato anche nel mirino del Milan la scorsa estate, ma i rossoneri si sarebbero poi defilati. Il Torino invece, sempre secondo le indiscrezioni serbe, avrebbe fatto un'offerta che si aggira tra i 2.5 e i 3.5 milioni di euro per il centravanti, con l'eventualità di arrivare a 5 in caso di bonus.