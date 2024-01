Caos Arbitri, l’intervento di Rocchi: “Non accettiamo tutto”

Una settimana molto difficile per la Serie A e anche per la Coppa Italia. Le polemiche sugli errori arbitrali non si sono placate, anzi sono perdurate per molti giorni e hanno trovato spazio anche nella coppa di lega. Nella giornata di oggi è arrivato anche l'intervento di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A. Di seguito ecco le sue dichiarazioni.

Le dichiarazioni di Rocchi

"Le ultime due giornate, specialmente l'ultima, siamo scivolati su due bucce di banana evitabilissime e mi sono arrabbiato con i ragazzi. Sentire però che abbiamo sostituito l'arbitro in Inter-Verona per chissà quale disegno, quando invece ha avuto un lutto in casa, mi ha amareggiato molto. Da ora in poi però non accettiamo più tutto: siamo persone per bene, i ragazzi sono persone per bene. Questi ragazzi non li tocca nessuno; se il problema sono io, me ne posso andare anche subito. Sul gruppo Var stiamo facendo un bel lavoro, anche dal punto di vista psicologico con sedute specifiche che ci saranno pure oggi a Lissone. Il gruppo dei varisti va tutelato".