Caso dossieraggio, Gravina indagato e interrogato a Roma

Gabriele Gravina è finito sotto indagine da parte della Procura di Roma dopo che ha chiesto lui stesso di essere interrogato per chiarire la sua posizione in merito al "dossieraggio". Il caso di cronaca che sta facendo molto discutere e che è emerso nelle scorse ore vede tra i nomi tirati in mezzo anche quello del presidente federale che ha quindi fatto domanda per essere ascoltato al fine di chiarire la sua posizione. Come riportato dall'ANSA, i legali del numero uno della FIGC Leo Mercurio e Fabio Viglione hanno voluto evidenziare con fermezza questo aspetto: "In ragione delle intollerabili strumentalizzazioni e delle ricostruzioni distorsive della verità dei fatti che lo hanno chiamato in causa negli ultimi giorni, pur non risultando indagato, Gravina ha chiesto di essere ascoltato per chiarire la sua posizione e le circostanze di cui è stato vittima. Il nostro assistito è una persona offesa, per questo auspica si faccia luce quanto prima su quella che si sta profilando come una vera e propria attività di dossieraggio, rispetto alla quale si augura anche l'individuazione dei mandanti".