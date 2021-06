Caso Eriksen, la FIGC pensa a un corso di primo soccorso per i calciatori

Dopo Danimarca-Finlandia la FIGC vuole aumentare il livello di sicurezza all'interno del campo di gioco

Il caso Eriksen ha destabilizzato l'intero mondo del calcio, ricordando ancora una volta quanto sia importante avere, all'interno della struttura di gioco, tutti gli elementi necessari utili per poter soccorrere i giocatori in caso di infortuni, o addirittura per salvare la vita ai calciatori stessi, come nel caso vissuto in Danimarca-Finlandia. Per questa ragione, la FIGC, rappresentata dal Presidente Gravina, come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sta pensando di far fare a ogni giocatore professionista un corso di primo soccorso, per poter essere in grado di aiutare i compagni in caso di necessità nell'attesa dell'arrivo dei medici. Durante il corso, i calciatori, imparerebbero a riconoscere un’emergenza sanitaria, come attuare i primi interventi (sia nelle sindromi cerebrali acute sia nelle crisi respiratorie) e addirittura come effettuare una rianimazione cardiopolmonare.