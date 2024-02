Classifica Serie A, il Bologna vince ancora: Verona battuto, +12 sul Torino

Come cambia la classifica della Serie A dopo la vittoria del Bologna ai danni del Verona

Continua il periodo di forma strepitoso del Bologna. I felsinei vincono 2-0 contro l'Hellas Verona e lanciano un messaggio forte per la corsa all'Europa. Le reti di Fabbian e Freuler lanciano il Bologna al quarto posto in classifica. Rossoblù che mettono 12 punti di distanza dal Torino e in piena zona Champions League.