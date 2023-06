Commisso ancora contro Cairo: “Rispetto il Torino ma non il suo presidente”

Conferenza stampa di fine stagione per Rocco Commisso, patron della Fiorentina. La Viola ha perso due finali in pochi giorni (Inter in Coppa Italia e West Ham in Conference League) e il numero uno dei toscani ha voluto fare il punto della situazione. Non ha però risparmiato attacchi a destra e a manca. Come spesso è successo negli ultimi tempi, uno dei suoi bersagli preferiti è stato il suo collega del Torino Urbano Cairo. "Perché qui mi chiamano mafioso e in America nessuno? E dico che anche voi avete colpe, non vi siete ribellati né avete difeso il presidente della Fiorentina. Io rispetto il Torino ma non il suo presidente" ha tuonato Commisso. E si è scagliato anche La Gazzetta dello Sport, quotidiano di RCS, società dello stesso Cairo. "Avete visto cos’hanno scritto di Zhang sulla Gazzetta? È lo stesso che mi dava del mafioso. Mentre il giorno prima il New York Times aveva scritto un articolo bruttissimo sulla situazione dell’Inter" ha aggiunto Commisso. La Fiorentina con l'ottavo posto finale potrebbe ancora ambire alla Conference League se la Juventus venisse esclusa dalle competizioni europee. Sui bianconeri Commisso ha concluso: "Meglio se sto zitto, le mie parole rischiano di essere male interpretate".