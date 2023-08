Coppa Italia, il tabellone aggiornato: sarà Torino-Frosinone ai sedicesimi

Dopo una sfida che si è rivelata più ardua del previsto, il Torino è riuscito a qualificarsi per i sedicesimi di finale di Coppa Italia battendo 2-1 la Feralpisalò in casa. I granata nel prossimo turno affronteranno il Frosinone che ha eliminato a sua volta il Pisa con un 1-0. Chi avrà la meglio nella sfida tra i granata e i ciociari dovrà poi vedersela agli ottavi contro il Napoli, Campione d'Italia. Di seguito l'elenco con tutte le partite dei sedicesimi che si terranno ad inizio novembre e anche i relativi avversari nel turno successivo per ciascuna coppia.