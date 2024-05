Coppa Italia: il Torino la prossima stagione partirà dai trentaduesimi

Con la vittoria della Fiorentina in casa del Cagliari, la squadra di Italiano è matematicamente ottava. Questa notizia, oltre che per l'Europa, riguarda da vicino il Torino in ottica Coppa Italia: i granata infatti - per la Coppa Italia 2024/2025 - partirà dai trentaduesimi, dunque scenderà in campo la settimana prima dell'inizio del campionato (in attesa del tabellone ufficiale, il weekend di Coppa dovrebbe essere quello del 10-11 agosto). Da regolamento infatti, soltanto le prime otto classificate in campionato entreranno in gioco ai sedicesimi della competizione.