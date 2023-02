Cremonese, Benassi: “Rimarrò per sempre legato al Torino, sfida emozionante”

Nella presentazione di Torino-Cremonese è intervenuto anche Marco Benassi, ex centrocampista granata ora in grigiorosso. "La partita con il Torino per me sarà sempre speciale - ha ammesso Benassi, rimasto all'ombra della Mole dal 2014 al 2017 - Èstata la mia prima vera esperienza tra i professionisti e lì mi sono fermato 3 anni. Rimarrò per sempre legato al Torino e sarà una grande emozione affrontarlo ma farò del mio meglio per cercare di portare a casa punti per la Cremonese”. Infine Benassi ha parlato delle possibilità della Cremonese: "Dobbiamo imparare a credere un po’ di più nelle nostre potenzialità. Nelle ultime partite siamo arrivati spesso in area, ci sta mancando quel pizzico di convinzione finale. Ma sono convinto che continuando a lavorare possiamo fare bene".