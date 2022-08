Dazn, c’è l’accordo con Sky: app disponibile su Sky Q e canale dedicato

Sky e Dazn hanno trovato l'accordo: l'app di Dazn sarà disponibile sul decoder Sky Q dall’8 agosto. Inoltre, gli abbonati Sky potranno aderire ad una specifica offerta per vedere sul decoder Sky il canale Zona Dazn, disponibile dall’8 agosto al canale 214 di Sky, nel quale verranno trasmesse le 7 partite per turno di Serie A Tim in esclusiva Dazn e una playlist di programmi di approfondimento, contenuti originali Dazn e molto altro, via satellite o via digitale terreste. Gli abbonati Sky Q, che sono anche clienti Dazn, quindi, potranno accedere all’offerta Dazn direttamente dalla sezione App, o con il controllo vocale tramite il comando "Apri Dazn". Per vedere il canale Zona Dazn i clienti Dazn dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di dazn.com. Chi non è abbonato a Dazn potrà invece aderire alle offerte Dazn Standard o Plus attraverso un sito dedicato ai clienti Sky e aggiungere l’opzione per vedere il canale Zona Dazn al costo di 5 euro.