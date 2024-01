Andreazzoli esonerato, il nuovo tecnico dell’Empoli sarà Nicola

L'Empoli sembra aver deciso definitivamente che Andreazzoli non guiderà più la panchina azzurra. Per questo girone di ritorno la società toscana vuole puntare ad un uomo in grado di risollevare il club dai bassifondi della classifica e tentare il miracolo salvezza, e chi meglio di Davide Nicola può riuscire in questa impresa? Dopo aver raggiunto due salvezze all'ultimo respiro con Crotone e Salernitana, che a questo punto della stagione sembravano già condannate, il tecnico ex Toro dovrebbe accettare il nuovo incarico sulla panchina dell'Empoli. In Serie A vanta 348 match da allenatore, 114 vinti, 90 pareggiati e 144 persi con una media punti pari a 1,24. Con la Salernitana in 15 match nella stagione 2021/2022 totalizzò 4vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Con il Crotone invece nelle ultime 9 giornate di campionato - dopo aver subito 7 sconfitte in 8 gare - riuscì a vincere 6 partite, pareggiarne 2 e perderne solo una, contro la Juventus. Sulla panchina del Torino vanta invece 20 panchine, con 5 vittorie 9 pareggi e 6 sconfitte. La società toscana ha scelto proprio l'ex tecnico granata per centrare l'impresa salvezza. Contratto fino a giugno con opzione in caso di raggiungimento della terza salvezza consecutiva dell'Empoli. Da escludere un ritorno di Paolo Zanetti alla guida degli azzurri.