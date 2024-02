Fiorentina, possibili quattro assenze per Italiano nella sfida contro il Torino

Manca sempre anno all'arrivo della serata di sabato che in casa Toro sarà caratterizzata dalla partita contro la Fiorentina, valida per la 27^ giornata di Serie A. Per questa partita il tecnico viola, Vincenzo Italiano, rischia di dover fare a meno di ben quattro elementi della sua rosa. Sicuro assente sarà Kouamé che ha contratto la malaria nel corso della Coppa d'Africa di gennaio e pur essendo già guarito non sarà ancora convocato perché in cerca della condizione migliore. In via di guarigione ci sono anche Dodò e Castrovilli che sono reduci da lunghi periodi di assenza a causa entrambi di problemi al legamento crociato anteriore del ginocchio. In dubbio per la convocazione per questa partita di Torino c'è anche Martinez Quarta, il difensore argentino nei giorni scorsi ha contratto una colica renale e c'è da capire se tornerà a disposizione per essere quantomeno convocato.