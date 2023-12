Fiorentina-Torino, le designazioni: arbitra La Penna, al Var c’è Nasca

Venerdì 29 dicembre alle ore 18:30 il Toro scenderà in campo contro la Fiorentina per la diciottesima giornata di Serie A. Sarà l'ultimo match di questo 2023 e allo stadio Artemio Franchi a dirigere il match sarà La Penna con Peretti e Tolfo come astinenti, il quarto uomo sarà Prontera, mentre al VAR ci sarà Nasca, assistito da Marini.