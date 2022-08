Giudice Sportivo: nessuno squalificato per Cremonese-Torino

Nella giornata odierna, martedì 23 agosto, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso ha reso pubblico il documento relativo alla seconda giornata di Serie A. Non ci saranno squalificati in Cremonese-Torino. Nessuna nuova sanzione, inoltre, in casa granata, dopo quelle di Wilfried Singo e Michel Adopo della prima giornata. Tra le fila della Cremonese invece, prima sanzione per Luca Zanimacchia, (protesta nei confronti degli ufficiali di gara), Emanuel Aiwu e Matteo Bianchetti (comportamento scorretto nei confronti di un avversario). Relativamente alla scorsa giornata, Ciro Immobile ha ricevuto la seconda sanzione e 1500 euro di multa in quanto capitano della Lazio per proteste nei confronti degli ufficiali di gara.