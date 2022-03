Gravina sulla Superlega: “Se diventasse realtà, Juventus fuori dalla Serie A”

Le dichiarazioni del presidente della Federcalcio sulla questione ancora aperta della Superlega

Nei giorni precedenti allo spareggio tra Italia e Macedonia per i Mondiali in Qatar, il Presidente della Federcalcio Gabriele Gravina si è espresso in merito alla partita ma ha parlato anche sulla questione ancora aperta della Superlega, ipotesi che in Italia riguarda la Juventus: "Quel contratto è un'ipotesi progettuale. Se diventasse realtà, la Juventus sarebbe fuori dal campionato italiano. La Superlega è la risposta sbagliata a un'esigenza reale. Anche l'Italia deve ragionare su come migliorare la qualità del campionato e renderlo più appetibile per i mercati in espansione".