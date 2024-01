Il Cagliari in casa non perde da ottobre: tanti gol e rimonte nei minuti finali

In casa il Cagliari è una squadra che non si arrende e che spesso porta a casa ottimi risultati

Alberto Girardi

Venerdì alle 20:45 il Torino sfiderà il Cagliari all'Unipol Domus nella gara valida per la 22° giornata. All'andata il Torino pareggiò 0-0 nel primo match di campionato. L'ultima vittoria risale al 19 febbraio 2021 quando i granata si imposero in Sardegna per 1-0, gara che fu l'ultima giocata tra Cagliari e Toro fuori da Torino

Il rendimento del Cagliari in casa: all'Unipol Domus le partite non finiscono mai — Tra le mura di casa il Cagliari ha conquistato ben 15 punti, contro i soli 3 in trasferta. Evidente come davanti ai propri tifosi i ragazzi di Ranieri riescano a fornire ottime prestazione a scapito invece dei match fuori casa, in cui i sardi non riescono ad ingranare. All'Unipol Domus i rossoblù non cadono dall'8 ottobre con la Roma, da quel momento in poi hanno cambiato marcia e in casa le partite non finiscono mai. I sardi restano aggrappati al match fino all'ultimo secondo e spesso hanno saputo ribaltare il risultato proprio nei minuti finali. Sono infatti ben 4 i gol segnati dopi il 94' in casa dal Cagliari: 2 con il Frosinone, vincendo 4-3 una gara che era sul 3-0 per i ciociari fino al minuto 70, e 2 con il Sassuolo che vinceva 1 a 0 fino al novantesimo. I sardi hanno saputo trionfare anche contro squadre toste come Genoa e Bologna giocando un ottimo calcio.

I risultati delle ultime 5 gare del Cagliari — Nello scorso match il Cagliari ha perso 3-1 in trasferta con il Frosinone, dimostrando ancor di più le loro lacune fuori dalle mura di casa. Procedendo a ritroso abbiamo poi la gara casalinga con il Bologna, vinta per 2-1 in rimonta, un pareggio esterno con il Lecce per 1-1, un altro pareggio in casa per 0-0 con l'Empoli e una sconfitta per 2-0 in casa del Verona. Gli ultimi match del Cagliari sottolineano ancora di più la differenza tra le partite giocate in casa e quelle in trasferta e la squadra di Ranieri si presenta come una delle più forti da affrontare in casa nell'ultimo periodo, considerando anche che è affamata di punti utili per la salvezza.

