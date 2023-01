Italiano pre Fiorentina-Torino: “Juric un fattore, col Toro gare insidiose”

Le dichiarazioni di Vincenzo Italiano alla vigilia di Fiorentina-Torino

Redazione Toro News

Domani, sabato 21 gennaio, il Torino di Ivan Juric sarà ospite della Fiorentina di Italiano, nella gara valida per la 19^ giornata di Serie A. Così come il tecnico granata, anche l'allenatore dei viola ha presentato la partita che andrà in scena al Franchi: di seguito le sue dichiarazioni, partendo dalle domande poste dai tifosi.

Cosa ha detto a Dodo dopo la gara contro la Roma?

"Sono situazioni che non dovrebbero accadere. Sappiamo tutti cosa vuol dire un'inferiorità numerica, i ragazzi sono sempre stati attenti perchè rimanere con un uomo in meno risulta difficile. Purtroppo Dodo pensava di riuscire ad arrivare sulla seconda palla, e invece ci ha un po' penalizzati. Penso che al ragazzo gli serva da lezione, alle volte non troppa irruenza paga e mi auguro che abbia capito la lezione".

Come si gestiscono i giocatori in situazioni come questa e con il mercato aperto?

"Questa difficoltà c'è da sempre, è più bravo chi riesce a non portare questo disturbo in campo. Ci si deve convivere, non abbiamo molte situazioni con ragazzi che non hanno la testa concentrata, ma è un qualcosa che meno ti disturba e più rendi in campo. C'è da affrontare un finale di stagione in cui serve l'aiuto di tutti".

Secondo lei, Gonzalez può partire dal primo minuto punta?

"Gonzalez può fare la punta, ha le caratteristiche per farla ma in questo momento il primo pensiero su di lui è quello di fargli recuperare la forma. Non è ancora nella posizione di poter cominciare dall'inizio, è ancora un giocatore da gara in corso. Vediamo nelle prossime settimane, ma la punta la puo' fare: ha grande velocità, un buono stacco di testa. Il ragazzo sa che puo' dare tanto sull'esterno, ma puo' fare anche da punta".

Ultima gara d'andata, contro una squadra che ha gli stessi nostri punti. Quanto è importante vincere? Come si aspetta la seconda parte di stagione?

"Abbiamo questa gara dove cercheremo con tutte le nostre forze e qualità di ottenere i tre punti, cercando di guadagnare qualche posizione in classifica e qualche punto. Nella seconda parte di campionato dobbiamo cercare di guadagnare quei punti che non siamo riusciti a fare e fare di più di quanto abbiamo fatto finora, per cercare di migliorare soprattutto la fase realizzativa, e cercare di guadagnare terreno con quelli che abbiamo davanti".

La squadra è abbastanza pronta per domani, per poter vincere contro il Torino e dimostrare quanto vale realmente?

"Col Torino sono sempre gare insidiose, il loro allenatore in questa categoria è un fattore, giocano bene e propongono un calcio aggressivo. Per noi sarà una gara dove dal punto di vista fisico saremo chiamati a fare una partita di grande sacrificio e attenzione. L'abbiamo preparata come facciamo sempre, conosciamo i pregi e difetti del Torino e cercheremo di farci trascinare dal nostro pubblico, e di fare sempre ciò che abbiamo fatto, soprattutto in casa".

L'allenatore dei viola continua poi la conferenza, facendo riferimento ai messaggi di sostegno dei tifosi: "Siamo sempre concentrati per proporre ciò che prepariamo e nel vincere le partite. La gente ci sostiene, abbiamo tanta gente che soprattutto in casa viene a vedere e a sostenerci, quindi dobbiamo soltanto ricreare quell'entusiasmo che c'era lo scorso anno. Se qualcuno è amareggiato, tocca a noi convincerlo e riportarlo dalla nostra parte, innalzando la qualità delle prestazioni".