Juventus, al via gli allenamenti in vista del derby: da oggi in ritiro fino a sabato

La Juventus continua a preparare il derby della Mole, partita in programma sabato 15 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino. La formazione allenata da Massimiliano Allegri è arrivata ieri (mercoledì 12 ottobre) al JTC dopo la sconfitta in Champions League contro il Maccabi Haifa, dove ad attenderla c'erano poco meno di dieci tifosi (visto il periodo difficile e deludente che sta attraversando la prossima avversaria dei granata). La Juventus, in ritiro fino al derby della Mole, prosegue con gli allenamenti per preparare una delle partite più importanti della stagione: esonerati dal ritiro gli infortunati, tra questi Di Maria (LEGGI QUI le ultime), Pogba, De Sciglio e Chiesa, che sta recuperando dalla rottura del crociato.