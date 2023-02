Juventus, Chiesa si è allenato con il resto dei compagni a due giorni dal derby

Manca sempre al derby della Mole che andrà in scena martedì sera alle ore 20:45 all'Allianz Stadium. La Juventus per preparare questa delicata sfida contro il Torino ha svolto una sessione di allenamento questa mattina. La seduta diretta dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri si è concentrata in particolar modo su esercitazioni tattiche con possesso palla e costruzione della manovra sotto pressione, prima di una conclusione con una partitella. Può sorridere il tecnico juventino perché Federico Chiesa è riuscito a svolgere l'intero allenamento con il resto del gruppo rendendo quindi sempre più probabile la sua presenza per il derby contro i granata. Un altro giocatore in dubbio per la partita è invece Fabio Miretti che è riuscito ad allenarsi solo in parte con i suoi compagni, non cancellando dunque i dubbi su una sua possibile convocazione.