La Corte UE dà ragione alla Superlega: “UEFA e FIFA, abuso di posizione dominante”

Lo scontro sulla Superlega e sulla gestione del calcio europeo da parte della UEFA è destinato a concludersi. Nella giornata di oggi, la Corte di giustizia dell’Unione Europea si è appena pronunciata sul ricorso lanciato dalla European Superleague Company il 27 maggio 2021, prima al Tribunale di Madrid e poi alla Corte UE. Un ricorso non alla competizione in quanto tale, ma piuttosto sul ruolo della UEFA e della FIFA nel mondo del calcio. Lo stesso nasce per chiarire se la UEFA sia rispettosi delle norme sul monopolio, come evidenziato da Calcio&Finanza. Negli ultimi minuti è giunta la decisione da parte della Corte Europea che ha dato ragione alla Superlega, dichiarando che Uefa e Fifa abbiano abusato di posizione dominante. Si tratta di una giornata epocale per il mondo del calcio.