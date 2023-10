La Lega Serie A ammonisce: “Più attenzione ai raccattapalle durante le gare”

La Lega Serie A bacchetta i club: serve maggiore attenzione da parte dei raccattapalle affinché non vengano gettati due palloni in campo nello stesso momento, finendo per perdere tempo. Per evitare il ripetersi di queste situazioni la Lega ha inviato alle società una lettera in cui ricordava di fare attenzione a questo particolare e, inoltre, al seguito dei raccattapalle ci dovrà essere un tutor per tutta la durata della gara.