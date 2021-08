La Lega Serie A: “Sostegno a società che non daranno i giocatori alle nazionali”

In occasione di Fifa 2021, la Lega Serie A si schiera a sostegno dei club che non intendono far partire determinati giocatori, destinati a specifici Paesi per i quali è prevista la quarantena al rientro in Italia.

Come riporta Ansa.it, la Lega Serie A si è schierata a favore dei club che non intendono far partecipare qualsiasi loro giocatore alle rispettive nazionali che - nell'imminente finestra di impegni internazionali di inizio settembre - dovrebbero giocare in Paesi in cui è previsto l'obbligo di quarantena al ritorno in Italia (stando alle leggi, attualmente in vigore, riguardanti l'emergenza sanitaria dovuta al Covid). Oltre alla Serie A, anche il campionato inglese e quello spagnolo - rispettivamente Premier League e Liga - hanno attuato le stesse condizioni per i loro giocatori. La Lega Nazionale conclude dicendo che, il non comprendere tali decisioni, da parte della Fifa, creerebbe delle disuguaglianze tra i Paesi partecipanti: "La decisione della Fifa di non estendere le eccezioni alle convocazioni per i Paesi dove sussista un obbligo di quarantena al rientro e le diverse limitazioni connesse alla diffusione della pandemia creerebbero disparità competitive per le squadre che consentissero ai propri tesserati di viaggiare in tali Paesi".