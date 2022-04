La Stampa: “Lukic, Ricci e Mandragora: l’oro di Juric per il futuro”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Se a girare è il pallone là in mezzo, a beneficiarne è l'intera compagnia e, soprattutto, il finale". Così scrive il quotidiano La Stampa nel day after di Torino-Spezia mettendo l'accento su presente e futuro del centrocampo granata: "Lukic ha illuminato la scena, Ricci si è adeguato e, dietro le quinte, è rimasto Mandragora in panchina post infortunio e capitano designato per la prossima stagione. L'ora di Juric sta a centrocampo". Contro la Spezia il più in vista è stato Lukic, "prodigioso per l'intero campionato di fatto", ma anche Ricci ha il "passo da predestinato e visione di gioco totale". Mandragora ha le possibilità per completare al meglio il trio, e aspetta di tornare in campo post-infortunio.