La stima di Cairo e gli attacchi a Juventus ed Agnelli: chi è Javier Tebas

L'attacco frontale alla Juventus e ad Agnelli sono figlie di contrasti che sono spesso stati accesi già negli ultimi anni per via della Superlega. I bianconeri ed il suo presidente sono sempre stati in primo piano nel proporre l'istituzione della nuova competizione, trovando in Tebas uno dei tanti ed accesi oppositori. "Questa concezione del calcio è pericolosa, si perderebbe l'essenza stessa del calcio. Provocherebbe la rovina dei campionati nazionali e delle centinaia di posti di lavoro ad essi collegati. Si segue più la Segunda Division di un qualsiasi Juve-Bayern" aveva dichiarato il presidente della Liga, suscitando l'ira di Agnelli: "Non accetterò domande su Tebas, le sue parole si commentano da sole".

La stima di Cairo: "L'esempio è la Liga con Tebas"

La profonda contrarietà alla Superlega è invece uno soltanto dei punti che accomunano Javier Tebas ed Urbano Cairo. Il presidente granata è sempre stato un grande estimatore dello spagnolo ed in passato si è sempre battuto per portarlo in Italia e metterlo a capo della Lega Serie A, ritenendolo il manager giusto per commercializzare i diritti televisivi all'estero aumentando così gli introiti per i club. Il tentativo non andò a buon fine per l'opposizione di altri club, ma la stima di Cairo nei confronti dello spagnolo non è affatto scemata. "L'esempio è la Liga spagnola che grazie ad un presidente come Tebas negli ultimi 9/10 anni ha accolto l'opportunità dei fondi e ora ha quasi il doppio dei nostri ricavi anche se prima ci era dietro" è solo una delle tante dichiarazioni in cui il presidente granata lo ha lodato pubblicamente.