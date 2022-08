Lazio, esercitazioni tattiche a Formello. Sold out il settore ospiti con il Toro

Continua l'avvicinamento al match di sabato 20 agosto in casa del Torino per la Lazio. Il tecnico Maurizio Sarri, al fine di preparare al meglio la gara, ha disposto per la giornata di oggi - mercoledì 17 agosto - una doppia seduta di allenamento in quel di Formello. In mattinata, intorno alle ore 10, i biancocelesti, dopo una prima fase di riscaldamento tecnico, hanno effettuato prove tattiche divise per reparti, per poi concludere con alcune conclusioni dal limite da parte di centrocampisti ed attaccanti. Alle 18 poi, gli uomini di Sarri sono riscesi in campo, e, dopo una prima fase di riscaldamento con il pallone, hanno svolto un nuovo lavoro tattico, al quale è seguita una partitella a campo ridotto, divisa in tre parti. Gli allenamenti dei biancocelesti riprenderanno domani - giovedì 18 agosto - con un'altra seduta pomeridiani a Formello.