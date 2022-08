Torino, con Piccinini quattro vittorie e due sconfitte: il bilancio è positivo

Marco Piccinini dirigerà la partita valida per la seconda giornata di Serie A tra Torino e Lazio , in programma sabato 20 agosto alle 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino ( QUI TUTTE LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA GIORNATA ). Si tratta della settima gara dei granata che verrà arbitrata dal fischietto della sezione di Forlì tra campionato e Coppa Italia, e nei sei precedenti il bilancio parla di quattro vittorie del Toro, due sconfitte e nessun pareggio. La prima gara risale alla stagione 2019/20, con il successo di misura dei granata in casa contro il Bologna; l'ultimo precedente è invece la vittoria sul campo della Salernitana dello scorso 2 aprile.

La prima annata nella quale Piccinini ha diretto il Toro è quella del 2019/2020, durante la quale ha arbitrato per due volte le gare dei granata. La prima partita in assoluto è Torino-Bologna 1-0 del 12 gennaio 2020, mentre la seconda risale al 29 luglio 2020, quando arriva invece la sconfitta casalinga per 2-3 con la Roma. L'anno seguente, Piccinini dirige il Toro nel vittorioso match di Coppa Italia contro il Lecce: 3-1 il risultato per i granata dopo i tempi supplementari. Si arriva così alla scorsa stagione, quando il fischietto di Forlì arbitra la squadra di Juric nella trasferta di Sassuolo del 17 settembre 2021, dove basta una rete di Pjaca per consegnare i 3 punti ai granata. Negativa invece la seconda occasione: il 16 dicembre 2021 il Toro perde a Marassi contro la Samp, venendo così eliminato dalla Coppa Italia. Operato non egregio di Piccinini in quell'occasione, che assegna un rigore dubbio ai blucerchiati e si dimostra particolarmente restio nell'assegnazione di cartellini gialli. L'ultimo incontro risale infine al 2 aprile 2o22, quando il Toro affronta la Salernitana all'Arechi: direzione molto buonain quel caso per il fischietto di Forlì.