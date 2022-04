La moviola di Salernitana-Torino 0-1: Fazio, rigore e rosso ineccepibili

Belotti si procura il rigore e l’espulsione per doppio giallo di Fazio: pochi dubbi in entrambe le circostanze

LA CRONACA - Al 15’ Fazio e Belotti si allacciano sul cross di Vojvoda: inizialmente la trattenuta del difensore argentino è leggera, poi il Gallo gli passa alle spalle e viene buttato giù. Calcio di rigore ineccepibile, giallo giusto (e non rosso) perché Belotti non aveva la disponibilità del pallone. Sepe para il rigore del capitano granata, ma Piccinini gli fa ripetere l’esecuzione tra le proteste dei padroni di casa: Gyomber, che è arrivato per primo sulla ribattuta, è entrato in area con largo anticipo. Scelta corretta, Belotti fa 0-1. Al 34’ è sempre Belotti, questa volta arriva in ritardo su Ederson e viene giustamente ammonito: i giocatori della Salernitana chiedevano qualcosa in più, ma il piede è basso e il Gallo interviene cercando la palla. Al 53’ esulta Singo, che realizza il gol dello 0-2 prima che Piccinini - dopo un check con il VAR - annulli per fuorigioco di un piede dell’ivoriano. Sacrosanto anche il secondo giallo per Fazio, che ferma con le cattive un’azione promettente di Belotti.