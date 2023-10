Lecce, allenamento personalizzato per Blin e Dermaku

Prosegue la preparazione della squadra di D'Aversa all'Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara con il Torino in programma sabato alle 18:00, match valido per la decima giornata di Serie A. Come riportato dal sito ufficiale dell'U.S. Lecce tra i giallorossi sono assenti Blin e Dermaku, che nella sessione odierna di allenamento hanno lavorato a parte. Anche nella giornata di domani è prevista una sessione di allenamento mattutina, sempre all'Acacya. Torna invece a pieno regime Lameck Banda, già convocato nella gara di Udine dopo un mese di stop.