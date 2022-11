Lega Serie A, assemblea in ritardo: sette squadre se ne vanno, Torino assente

Secondo quanto riportato da SportMediaset nella giornata odierna si è registrata un po' di tensione durante l'assemblea della Lega Serie A. Quest'oggi era infatti in programma una riunione nella sede di via Rosellini a Milano che è iniziata con parecchio ritardo. Diverse società però non hanno preso parte a questa assemblea per una grande tensione che si è generata. Uno dei principali motivi della discordia sembrerebbe essere stato legato a delle divisioni sull’operatività e sull’incapacità di decidere con un Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli molto acceso. In seguito i dirigenti di Napoli, Fiorentina, Inter, Juventus, Milan, Roma e Monza sono andati via prima dell'inizio mentre il Torino non ha mandato alcun rappresentante a questa assemblea. In seguito la riunione ha preso inizio con le 12 squadre rimanenti.