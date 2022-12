Moggi: “La Juventus non ha mai rubato e ha sempre vinto sul campo”

Questa mattina si è tenuta l'assemblea degli azionisti della Juventus presieduta per l'ultima volta da Andrea Agnelli. In quanto azionista della società bianconera, è intervenuto anche Luciano Moggi: "In tanti si domandano perché ho chiesto di venire e di parlare. Ci ho pensato su, vi vedevo tutti come tifosi eccezionali dalla tribuna e ora sono qui con voi. Sento di dire delle cose e sono venuto per tre motivi, perché non tengo molto conto di ciò che leggo sulla stampa. So come ha lavorato e sono qui per ringraziare Agnelli, 9 scudetti non si vincono con facilità. Sono quelle cose che difficilmente si riescono a capire, ma chi è dentro sa quanto sia difficile, specie in una società che non si è mai difesa o non ha saputo difendersi ed è diventato un giocattolo nelle mani di tanti, soprattutto dei media".