Monza-Torino, caos settore ospiti: riprende la vendita dei biglietti

Un piccolo pasticcio è sorto per quanto riguarda la vendita dei biglietti nel settore ospiti in vista di Monza-Torino, partita in programma sabato 13 agosto alle ore 20:45 all’U-Power Stadium. In occasione del primo turno di campionato, il club neopromosso in Serie A ha messo erroneamente in vendita i biglietti del settore ospiti anche a chi non è in possesso della tessera del tifoso del Torino. Di conseguenza i tagliandi a disposizione sono andati a ruba tra i tifosi del Monza, pronti a far di tutto per accaparrarsi un biglietto (anche in considerazione dei lavori in corso in una tribuna, lavori terminati da pochi giorni), provocando problemi in fase di acquisto per il resto dei tifosi granata intenzionati a effettuare la trasferta.