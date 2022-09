Napoli, Di Lorenzo: “Sappiamo come gioca Juric, sarà una partita difficile”

Lo scontro tra Napoli e Torino si avvicina. Una prova importante, sia per i granata chiamati a rialzarsi sia per le ambizioni scudetto dei partenopei. Della sfida ha parlato Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli e della Nazionale italiana, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Affrontiamo una squadra forte fisicamente, sappiamo come gioca Juric. Vanno molto sull'uomo, dovremo far muovere al meglio la palla. Sarà una partita difficile, alcuni stanno tornando ed altri torneranno all'ultimo dalle Nazionali, c'è bisogno dell'aiuto di tutti per superare questo ostacolo". Nel frattempo a Napoli si continua a monitorare la condizione degli infortunati. Nella sessione di allenamento odierna, Osimhen ha proseguito con terapie e con lavoro personalizzato in campo, mentre Politano ha svolto l'attivazione in gruppo per poi continuare a lavorare con un programma personalizzato.