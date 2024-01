Napoli, lesione muscolare per Meret: il portiere non ci sarà contro il Torino

Il Napoli ha reso noto gli esiti degli esami strumentali ai quali si è sottoposto Alex Meret nelle scorse ore. Il portiere azzurro era dovuto uscire dal campo al 74' dell'ultima partita, pareggiata 0-0 contro il Monza. Gli esami non hanno avuto un responso felice per Meret e per i tifosi partenopei perché si è evidenziata una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro. Per il portiere ex Spal si tratta quindi di un problema muscolare non di poco conto che lo terrà lontano dai campi di gioco per oltre un mese. La prima partita che Meret salterà sarà proprio quella contro il Torino in programma domenica 7 gennaio alle ore 15. Al suo posto dovrebbe rientrare il secondo portiere Pierluigi Gollini, assente anche lui nella sfida con il Monza, che si è allenato con il resto del gruppo come si legge nel report odierno pubblicato dal Napoli per la ripresa dei lavori.