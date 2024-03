Napoli, Osimhen torna ad allenarsi in gruppo in vista della sfida con il Torino

Questa mattina il Napoli ha svolto una seduta di allenamento all'antivigilia della sfida di venerdì sera contro il Torino. Per gli azzurri si è rivisto al lavoro con il resto della squadra anche Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano aveva lavorato a parte nella sessione di ieri - martedì 5 marzo - a causa di un fastidio muscolare. Oggi però ha lavorato pienamente con il gruppo e questo indica il fatto che non c'è alcun tipo di infortunio, il numero 9 ex Lille sarà quindi regolarmente a disposizione di Calzona in vista della sfida contro i granata. Chi invece rischia di dover saltare questa partita del 28° turno di Serie A è Amir Rrahmani che ha lasciato anzitempo il campo nell'ultima gara del Napoli contro la Juventus e sta svolgendo del lavoro personalizzato. In caso di forfait il difensore ex Verona si aggiungerebbe all'elenco di indisponibili che conta anche i nomi di Cajuste e Ngonge, entrambi ancora alle prese con esercizi di recupero in palestra per mettersi alle spalle i relativi guai muscolari.