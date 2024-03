Il Napoli è caduto 4 volte al “Maradona”: occhio però alla cura Calzona

Quest'anno il Napoli in casa ha subito delle sconfitte clamorose, anche se l'ultima in campionato risale a dicembre scorso. Fare il risultato al Maradona è possibile ma comunque difficile.

Alessandro Balbo 6 marzo 2024 (modifica il 6 marzo 2024 | 16:25)

Venerdì alle 20.45 va in scena al "Diego Armando Maradona" di Napoli la sfida tra Napoli e Torino, valida per le 27esima giornata di Serie A. Gli azzurri quest'anno tra le mura amiche faticano a trovare il risultato, anche se vincere nel capoluogo campano non è scontato. Anche se gli azzurri in questa stagione sono soliti ad avere dei blackout, bisogna considerare che la cura Calzona sta già dando i suoi effetti.

In questa stagione molte più sconfitte casalinghe — In queste prime 27 giornate di campionato il Napoli ne ha disputate 13 in casa, di queste ne ha vinte sei, pareggiate tre e perse quattro, 19 gol i fatti e 17 quelli subiti, con una media punti di 1,62 a partita. Un dato imparagonabile con quello dell'anno scorso in cui, nello stesso momento dell'anno, su 13 partite casalinghe giocate il Napoli ne aveva vinte ben 11 pareggiandone una e incappando anche in una sol a sconfitta. I gol segnati erano ben 33 mentre quelli subiti solo 9. Ovviamente ne è passata di acqua sotto i ponti in casa dei campioni d'Italia, una squadra che è la copia sbiadita di quella che ha incantato durante la passata stagione. Quest'anno in campionato i partenopei hanno perso con Lazio, Fiorentina ed Inter, nonché con l'Empoli, partita che è costata a Garcia la panchina azzurra. Un'altra sconfitta casalinga stagionale molto eclatante è stata quella contro il Frosinone in Coppa Italia per 0-4, mentre in Champions solo l'ingiocabile Real Madrid di Bellingham ha battuto il Napoli al Maradona. Anche se l'anno scorso non aveva mai perso in casa in Champions.

Adesso però il Napoli è in risalita — Difatti, da quando è arrivato il nuovo tecnico Calzona, il Napoli sembra aver messo una marcia in più. In casa ha pareggiato prima in Europa con il Barcellona e poi ha vinto in campionato contro la Juventus, due squadre di certo attrezzate. L'ultima sconfitta in casa è quella contro l'Inter, che quest'anno sta facendo il Napoli dell'anno passato, a dicembre per 0-3. Da allora due pareggi e ben cinque vittorie, ultima appunto quella contro i bianconeri. Dunque, seppur siano una squadra più fragile rispetto all'anno scorso, come dimostra il 3-0 inferto dai granata a gennaio, i campioni d'Italia rimangono una squadra temibile, soprattutto ora che hanno ritrovato fiducia e gioco. Insomma, fare il risultato a Napoli per Buongiorno e compagni non è impossibile, ma sicuramente non è scontato.

