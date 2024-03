Napoli, Traorè la grande novità delle ultime gare: preferito a Zielinski

Lobotka e Anguissa si confermano

Non è cambiato molto rispetto alla scorsa stagione per lo slovacco e per il camerunese. Sicuramente il rendimento è calato, in linea con la stagione di molti bassi e pochi alti da parte del Napoli. Però alla fine i titolari sono sempre loro. Lobotka è infatti il centrocampista che ha completato più passaggi nel campionato italiano, con una percentuale del 92% di riuscita. Quando il Napoli deve risalire si affida sempre al centrocampista. Anguissa continua ad essere prezioso in fase di non possesso. Non sta toccando i livelli della passata stagione, ma da qualche giornata sembra essere tornato in forma. In ogni caso nessuno dei tecnici che si sono alternati sulla panchina del Napoli ha rinunciato al giocatore, se non nel periodo in cui Anguissa era impegnato in Coppa d'Africa.