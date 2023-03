Napoli, vigilia di Champions: Kim e Meret tornano in gruppo

Vigilia di Champions League per il Napoli di Spalletti, prossimo avversario del Torino in campionato (calcio d'inizio domenica 19 marzo alle ore 15.00). I partenopei questa mattina sono scesi in campo all'SSCN Konami Training Center: il gruppo squadra ha svolto - dopo una fase di attivazione e torello - una partita a campo ridotto ed esercitazione tecnica. Buone notizie arrivano dall'infermeria: Kim e Meret hanno svolto tutto l'allenamento in gruppo e dunque saranno a disposizione di Spalletti per la sfida allo stadio Maradona di domani sera alle ore 21. Raspadori invece ha svolto lavoro personalizzato in campo e resta in forte dubbio per la gara di domenica: non ha ancora recuperato dalla distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Prima della sfida con il Torino però, il Napoli dovrà pensare all'Eintracht e a conquistarsi i quarti di finale di Champions domani sera, mercoledì 15 marzo.