Rocchi entra nella Hall of Fame del Calcio. Intanto tornano Massa e Guida

Dopo l'errore di Torino-Inter ed un turno di stop, i due fischietti sono stati nuovamente designati

Gianluca Rocchi, ex arbitro ed attuale designatore, fa il suo ingresso nella Hall of Fame del Calcio Italiano. La Figc ha voluto dare un riconoscimento a quello che è il secondo di tutti i tempi per gare dirette in Serie A, preceduto solamente da Concetto Lo Bello. "Sono contentissimo e orgoglioso di ricevere questo premio, non avrei mai immaginato di poter entrare nella 'Hall of Fame'. I nomi dei premiati che mi hanno preceduto rendono l'idea dell'importanza di questo riconoscimento, ognuno di questi grandi arbitri ha fatto a suo modo la storia. Ognuno con la sua personalità, ognuno con il suo stile. Perché non esiste un arbitro uguale ad un altro" le parole del fischietto riportate dall'Ansa.