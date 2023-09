Roma, Tiago Pinto spiega: “Zapata? Abbiamo parlato con lui, lo volevamo prendere”

Nel corso di una conferenza stampa odierna, il direttore della Roma, Tiago Pinto, ha parlato di molte vicende di mercato che hanno visto protagonista la formazione giallorossa in quest'ultima sessione. Il club capitolino nel mese di agosto aveva cercato di acquistare dall'Atalanta il centravanti Duvan Zapata. Alla fine però la trattativa non si è conclusa e l'attaccante colombiano si è trasferito al Torino. Il direttore della Roma non è soddisfatto di come è proceduto l'affare con la società bergamasca e ha risposto così ad una domanda in merito nel corso della conferenza: "Io avrò i miei difetti, ma quando siamo nel mercato c'è una cosa che per me è fondamentale: io sono più tedesco che latino. Se dico una cosa è quella, altri invece sono abituati a fare diversamente. Non parlerò mai di scorrettezza né dell'Atalanta né di Gasperini, abbiamo parlato con Duvan lo volevamo prendere ma è andata così. Se ci sono altri club che lo dicono nei miei confronti io non farò mai lo stesso. Il nostro mestiere è così, a volte si vince e altre si perde".