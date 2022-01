Salernitana, chiesto il rinvio della gara col Venezia: squadra bloccata dall’Asl

L'Asl blocca la Salernitana un'altra volta e il club campano chiede il rinvio della partita contro il Venezia

Redazione Toro News

La Salernitana potrebbe saltare la sua seconda partita consecutiva: l’ultima del 2021 - contro l’Udinese - e la prima del 2022 - contro il Venezia - . L'Asl ha infatti bloccato nuovamente il gruppo squadra e il club chiede il rinvio della gara. Sono cinque al momento i nuovi positivi nella Salernitana (quattro calciatori ed un membro dello staff), ma sono finite in isolamento altre venticinque persone considerate contatti stretti e quindi non potranno prendere parte alla sfida di giovedì contro il Venezia. L'Asl ha mandato la documentazione anche alla Lega A, ma quest'ultima al momento non ha ancora preso alcuna decisione in merito.

IL COMUNICATO DEL CLUB

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito degli ulteriori 5 casi di positività nel gruppo squadra accertati nella giornata di ieri, l’ASL di Salerno ha disposto: l’isolamento di 10 giorni per i tesserati risultati positivi, la quarantena domiciliare di 5 giorni per i componenti del gruppo squadra contatti stretti dei tesserati positivi con green pass valido, la quarantena domiciliare di 10 giorni per i componenti del gruppo squadra contatti stretti dei tesserati positivi con ciclo vaccinale non completo o non vaccinati.

L’ASL di Salerno ha infine disposto, per motivi di pubblica sanità, che tutti i tesserati rientranti in queste categorie non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali.

Preso atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno, l’U.S. Salernitana 1919 ha inoltrato comunicazione alla Lega Serie A al fine di chiedere il rinvio della gara Salernitana-Venezia in programma il prossimo giovedì 6 gennaio".