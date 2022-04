Salernitana, il presidente: “Contro il Torino ennesimo errore arbitrale”

Le dichiarazioni del presidente della Salernitana Danilo Iervolino

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha espresso - ospite a Radio Bussola - la sua opinione sulla classe arbitrale italiana, citando tra gli errori subiti dal suo club, anche il rigore concesso al Torino: “Avete visto l’episodio del rigore per il Torino? Ora basta, mi sto stancando di essere visto come il brutto anatroccolo. La misura è colma e certi episodi sono diventati nauseanti”. Queste le dure parole del presidente della società campana, che successivamente ribadisce la scarsità della classe arbitrale in Serie A: “Questi signori sbagliano di continuo e fanno danni enormi a presidenti che investono milioni di euro e non vogliono essere penalizzati. Si sentono impuniti e non si rendono conto di quello che fanno”. In secondo luogo, propone lui stesso un’idea che discuterà nelle sedi opportune, come da lui dichiarato: “L’errore umano fa parte del gioco, ci mancherebbe. Ma credo che rimborsare squadre palesemente danneggiate possa essere un’idea”.