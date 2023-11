Sassuolo, Henrique in dubbio: domani parla Dionisi

Prosegue la preparazione della squadra di Dionisi in vista del match di lunedì alle 20:45 con il Torino. Anche oggi pomeriggio il Sassuolo si è allenato al Mapei Football Center. Una seduta, quella odierna, composta da riscaldamento, torello, giochi di posizione, sviluppo manovra, partita su metà campo e conclusioni in porta, come riportato dal sito ufficiale del U.S. Sassuolo. Gli unici neroverdi indisponibili sono: Obiang, Alvarez e Matheus Henrique in dubbio. Domani, domenica 5 novembre, alle ore 11,30 si terrà la conferenza prepartita di Dionisi presso la sala stampa del Mapei Football Center.