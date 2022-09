Sassuolo, in vista del Toro allenamento con sfida alla Primavera per i neroverdi

Sabato sera alle ore 20:45 il Torino ospiterà il Sassuolo per la settima giornata del campionato di Serie A. I granata proseguono la preparazione a questo impegno al quale arrivano con 10 punti in classifica ma dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter. I neroverdi invece hanno fin qui raccolto 6 punti e nell'ultimo turno sono stati battuti in casa per 1-3 dall'Udinese. Per cercare di evitare un'altra sconfitta, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi sta studiando le giuste contromisure per fronteggiare il Torino in questa settimana di allenamenti. Come riportato dal sito ufficiale del club, anche quest'oggi la formazione emiliana si è sottoposta ad una seduta pomeridiana al Mapei Football Center. Mister Dionisi ha condotto l'allenamento che è iniziato con un riscaldamento e poi è proceduto con un torello, esercitazioni tecnico-tattiche e sullo sviluppo della manovra. Infine si è tenuta una sfida in famiglia della durata di tre tempo tra i componenti della Prima squadra e i ragazzi della Primavera neroverde. Il Sassuolo tornerà in campo nuovamente domani pomeriggio all'antivigilia del match dell'Olimpico Grande Torino, per svolgere un'altra seduta di allenamento.