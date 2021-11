Serie A, 14° giornata: spicca Napoli-Lazio. Dove vedere tutte le partite

Tutte le partite della quattordicesima giornata di Serie A Tim: le informazioni

Beatrice Andreello

Oggi - venerdì 26 novembre - al via la 14° giornata del campionato di Serie A Tim: con un campionato ancora tutto aperto, continua la lotta per la salvezza e per chi si aggiudicherà il titolo di Campione d'Inverno. Cagliari e Salernitana sono le protagoniste del primo match della giornata, la sfida tra Napoli e Lazio chiuderà il sipario. Di seguito, tutte le partite e dove poterle vedere in tv e streaming.

VENERDÌ - Alle 20:45, in campo all'Unipol Domus del capoluogo sardo, si sfideranno il Cagliari di Mazzarri e la Salernitana di Castori. Entrambe le squadre scenderanno in campo con l'obiettivo di riscattarsi, rispettivamente, da un pareggio e da una sconfitta, e ritrovare la vittoria conquistando i 3 punti fondamentali per la loro posizione in classifica - attualmente, sia il Cagliari che la Salernitana si trovano a pari punti (7) all'ultimo e penultimo posto.

SABATO - Nella giornata di sabato - 27 novembre - aprono le danze le due sfide in programma alle 15:00: Sampdoria-Verona ed Empoli-Fiorentina. A Genova, i blucerchiati di D'Aversa, reduci da una vittoria, affronteranno i gialloblu di Tudor, reduce anch'essa da una vittoria casalinga. Allo stesso tempo, si gioca il derby toscano allo Stadio Castellani di Empoli: la Fiorentina di Italiano, reduce da una vittoria per 4-3 contro i rossoneri di Pioli, si troverà a sfidare la squadra di casa, reduce invece da una sconfitta per 2-1. Alle 18:00, continua lo spettacolo con il big match tra Juventus e Atalanta, all'Allianz Stadium di Torino: entrambe le squadre arrivano rispettivamente da due vittorie in campionato e da una sconfitta e da un pareggio in Europa, e daranno il tutto per tutto per continuare a conquistare 3 punti importanti per la classifica. Alle 20:45, spengono le luci Venezia e Inter: allo Stadio Penzo del capoluogo veneto, entrambe le squadre arrivano reduci da una vittoria e i nerazzurri di Inzaghi tenteranno il tutto per tutto per conquistare i 3 punti e mantenere il loro terzo posto in classifica.

DOMENICA - Alle 12:30 della domenica - 28 novembre - continua la 14^ giornata con la sfida tra Udinese e Genoa, rispettivamente al 15° e al 18° posto in classifica - con entrambe le squadre che cercheranno di riscattarsi dalle sconfitte subite nella giornata precedente. Alle 15:00, due partite si giocheranno contemporaneamente: allo Stadio San Siro di Milano, il Milan di Pioli, reduce dalla prima sconfitta subita dall'inizio di questo campionato e che dovrà riscattarsi per mantenere il suo primato in classifica, si troverà ad affrontare il Sassuolo di Dionisi, reduce invece da un pareggio casalingo. Allo stesso tempo, allo Stadio Picco di La Spezia, lo Spezia di Motta e il Bologna di Mihajlovic si sfideranno per cercare di riscattarsi dalle sconfitte subite contro Atalanta e Venezia. Allo Stadio Olimpico di Roma, alle 18:00, i giallorossi di Mourinho ospiteranno il Torino di Juric: le due squadre, reduci entrambe da una vittoria, rispettivamente contro Genoa e Udinese, cercheranno di giocare al meglio e di difendere i loro posti in classifica - 5° e 11° posto. A chiudere definitivamente il 14^ turno di Serie A sarà il big match tra Napoli e Lazio, alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Gli azzurri di Spalletti, reduci dalla prima sconfitta stagionale e con il primo posto in classifica da difendere, cercheranno di riscattarsi, esattamente come i biancocelesti di Sarri dopo la sconfitta interna contro i bianconeri di Allegri.

DOVE VEDERE LE PARTITE

Venerdì 26 novembre - 20:45 - Cagliari-Salernitana: DAZN/SKY

Sabato 27 novembre - 15:00 - Sampdoria-Verona: DAZN

Sabato 27 novembre - 15:00 - Empoli-Fiorentina: DAZN

Sabato 27 novembre - 18:00 - Juventus-Atalanta: DAZN

Sabato 27 novembre - 20:45 - Venezia-Inter: DAZN/SKY

Domenica 28 novembre - 12:30 - Udinese-Genoa: DAZN/SKY

Domenica 28 novembre - 15.00 - Milan-Sassuolo: DAZN

Domenica 28 novembre- 15:00 - Spezia-Bologna: DAZN

Domenica 28 novembre - 18:00 - Roma-Torino: DAZN

Domenica 28 novembre - 20:45 - Napoli-Lazio: DAZN