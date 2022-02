Serie A 2022/2023: si comincerà il 14 agosto. Giovedì l’elezione del Presidente

La Lega Serie A ha ufficializzato la data nella quale prenderà il via il prossimo campionato di calcio

Il 14 agosto 2022 avrà inizio la prossima stagione di Serie A, lo ha confermato il vicepresidente Luca Percassi. L'anticipazione della data di inizio del campionato 2022/2023 è data dal Mondiale in Qatar che incomincerà il 21 novembre prossimo, causando lo stop di tutti i campionati. Durante l'assemblea odierna - venerdì 25 febbraio - , inoltre, si è discusso anche della volontà di disputare un torneo amichevole negli Stati Uniti al quale prenderanno parte eventualmente tutte e venti le squadre di Serie A, così che i giocatori non impegnati con le rispettive Nazionali possano comunque mantenere la forma fisica in vista della ripresa del campionato. Niente accordo, invece, tra i club della Serie A sul tema statuto, dunque da domani entrerà in carica il commissario ad acta Gennaro Terracciano, nominato dalla FIGC con il compito di adeguare insieme alle società il testo dello statuto della Lega ai principi informatori votati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio lo scorso novembre. Infine "si è provveduto all’esame dei curricula e delle candidature alla carica di Presidente della Lega Serie A, la cui elezione sarà oggetto della prossima Assemblea già convocata per il 3 marzo".